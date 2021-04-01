Son dakika! İstanbul İstiklal Caddesi'nde çocuğa köpek saldırısı!
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Son dakika haberleri... İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde sokak köpeği bir çocuğa saldırıarak başından ısırdı!
İstiklal Caddesi'nin Taksim girişinde 8 yaşındaki Suriyeli çocuğa, sokak köpeği saldırdı. Köpeğin, kafasından ısırdığı çocuk yaralandı. Olay yerine ambulans çağrıldı. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.