Video Yaşam Son dakika! İstanbul İstiklal Caddesi'nde çocuğa köpek saldırısı!

Son dakika! İstanbul İstiklal Caddesi'nde çocuğa köpek saldırısı!

Son dakika! İstanbul İstiklal Caddesi'nde çocuğa köpek saldırısı!
01.04.2021 | 09:58

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Son dakika haberleri... İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde sokak köpeği bir çocuğa saldırıarak başından ısırdı!

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İstiklal Caddesi'nin Taksim girişinde 8 yaşındaki Suriyeli çocuğa, sokak köpeği saldırdı. Köpeğin, kafasından ısırdığı çocuk yaralandı. Olay yerine ambulans çağrıldı. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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