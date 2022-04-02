Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Sarıyer’deki yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı
SON DAKİKA: İstanbul Sarıyer’deki yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA: İstanbul Sarıyer’deki yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı

02.04.2022 | 13:15

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İstanbul Sarıyer’de bir kebapçıda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Kebapçıda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile 5 binaya sıçradı. Yangını söndürmeye gelen itfaiye aracıda alevler arasında kaldı.

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