Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Sultangazi'de orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: İstanbul Sultangazi'de orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: İstanbul Sultangazi'de orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler...
14.08.2021 | 11:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki selin ilk anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı 02:35
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selin ilk anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı 14.08.2021 | 12:25
Kastamonu Bozkurt’ta selde öldü zannedilmişti! Sel felaketinden kurtulan kadın o anları anlattı... 09:29
Kastamonu Bozkurt'ta selde öldü zannedilmişti! Sel felaketinden kurtulan kadın o anları anlattı... 14.08.2021 | 12:00
SON DAKİKA: İstanbul Sultangazi’de orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 01:20
SON DAKİKA: İstanbul Sultangazi'de orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 14.08.2021 | 11:51
İstanbul Sultangazi’de 10 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığı kaza kamerada 04:43
İstanbul Sultangazi'de 10 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığı kaza kamerada 14.08.2021 | 11:51
Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros’un çılgın dans figürleri sosyal medyada olay oldu 00:59
Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un çılgın dans figürleri sosyal medyada olay oldu 14.08.2021 | 11:21
Seren Serengil’in yeni zayıf görüntüleri sosyal medyada olay oldu! Seren Serengil’den flaş Instagram paylaşımı 00:30
Seren Serengil'in yeni zayıf görüntüleri sosyal medyada olay oldu! Seren Serengil'den flaş Instagram paylaşımı 14.08.2021 | 11:06
Son Dakika: Sel sularında sürüklenen aracın içindeki dehşet kamerada! Kastamonu Bozkurt’tan kan donduran yeni görüntüler... 00:46
Son Dakika: Sel sularında sürüklenen aracın içindeki dehşet kamerada! Kastamonu Bozkurt'tan kan donduran yeni görüntüler... 14.08.2021 | 10:53
Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu 00:57
Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu 14.08.2021 | 10:35
İstanbul Taksim’deki sıradışı gelin damat çekimini vatandaşlar ilgiyle izledi 02:02
İstanbul Taksim'deki sıradışı gelin damat çekimini vatandaşlar ilgiyle izledi 14.08.2021 | 10:16
İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme! Skandal görüntüler kamerada... 03:17
İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme! Skandal görüntüler kamerada... 14.08.2021 | 10:16
İstanbul’da yabancı uyruklu kadınlara dehşet saçan baba ve oğul kamerada 05:58
İstanbul'da yabancı uyruklu kadınlara dehşet saçan baba ve oğul kamerada 14.08.2021 | 09:58
Onur Alp Eker’in yürekleri burkan yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kurbanlığın peşinden gittikten sonra cesedi bulunmuştu! 01:10
Onur Alp Eker'in yürekleri burkan yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kurbanlığın peşinden gittikten sonra cesedi bulunmuştu! 14.08.2021 | 09:46
Afet Bölgesi ilan edilen sel felaketinin yaşandığı yerlerde neler olacak? 01:46
Afet Bölgesi ilan edilen sel felaketinin yaşandığı yerlerde neler olacak? 14.08.2021 | 09:21
Sinop Ayancık’ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! CANLI YAYIN 03:26
Sinop Ayancık'ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! CANLI YAYIN 14.08.2021 | 09:16
Kastamonu Bozkurt’ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! Ölü sayısı 40’a yükseldi CANLI YAYIN 07:18
Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! Ölü sayısı 40'a yükseldi CANLI YAYIN 14.08.2021 | 09:08
Denizli’de canlı yayın yapan cinayet zanlısı olayında son dakika! 02:09
Denizli'de canlı yayın yapan cinayet zanlısı olayında son dakika! 14.08.2021 | 09:00
Aracını kullanılamaz halde görünce üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı | Video 00:50
Aracını kullanılamaz halde görünce üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı | Video 13.08.2021 | 18:44
Antalya’da çocuk parkında pitbull dehşeti: 55 yaşındaki kadının burnu koptu | Video 07:01
Antalya’da çocuk parkında pitbull dehşeti: 55 yaşındaki kadının burnu koptu | Video 13.08.2021 | 18:51
Bozkurt’ta Ezine Çayı’nın taşma anı kameralara böyle yansıdı! | Video 00:35
Bozkurt’ta Ezine Çayı’nın taşma anı kameralara böyle yansıdı! | Video 13.08.2021 | 18:00
Pedalları karıştıran ehliyetsiz sürücü köfte tezgahına ve vatandaşların arasına böyle daldı | Video 02:38
Pedalları karıştıran ehliyetsiz sürücü köfte tezgahına ve vatandaşların arasına böyle daldı | Video 13.08.2021 | 16:16

Son dakika haberleri... İstanbul Sultangazi'de ormanlık alanda başlayan yangından ilk görüntüler...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA