Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Sultangazi'de orman yangını! | Video
SON DAKİKA: İstanbul Sultangazi'de orman yangını! | Video

SON DAKİKA: İstanbul Sultangazi'de orman yangını! | Video

28.07.2023 | 13:17

Son dakika haberi: Sultangazi'de orman yangını çıktı. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, havadan da destek istedi.

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