Video Yaşam Son dakika! İstanbul Tuzla'da yangındaki patlama anı kamerada | Video

Son dakika! İstanbul Tuzla'da yangındaki patlama anı kamerada | Video

Son dakika! İstanbul Tuzla'da yangındaki patlama anı kamerada | Video
01.01.2021 | 10:49

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Son dakika haberleri... İstanbul Tuzla'da bulunan bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangındaki aptlama anı görüntüleri ortaya çıktı!

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İstanbul Tuzla'da bir fabrikanın bahçesinde bulunan malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm bahçeyi sararken olay çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika bahçesinde çıkan yangın ise havadan görüntülendi.

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