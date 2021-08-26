SON DAKİKA: İstanbul Ümraniye'de komşusunu taciz eden adamın çirkin görüntüleri kamerada

Son dakika haberleri... İstanbul Ümraniye'de komşusuna cinsel organını gösteren sapık komşunun akılalmaz hareketleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Ümraniye'de iki komşu arasında başlayan ambulansın önünü kapama tartışması kameralı taciz krizine dönüştü. Engelli vatandaş, komşusu tarafından hem sözlü tacize uğradı hem de gözetlenmeye başladı. Öte yandan engelli vatandaşın, komşusu tarafından cinsel organını göstererek sözlü tacize uğradığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.