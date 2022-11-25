Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yayınladı! İstiklal Caddesi'nde madde madde yeni önlemler | Video
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Son dakika haberleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği alçak terör saldırısı sonrasında; bölgede güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir "Genel Emir" yayınladı. İstiklal Caddesi'nde alınan tedbirler şu şekilde sıralandı...
Öte yandan, kamu düzeni ve esenliği ile genel asayişin sağlanmasında da aynı hususun kritik önem teşkil ettiği değerlendirilmektedir" denildi.
Bu kapsamda İstiklal Caddesi'nde alınan yeni önlemler şu şekilde belirtildi:
- Herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına,
- Stant kurulmasına,
- Sergi açılmasına,
- Seyyar satış yapılması ve satış tezgâhı konulmasına,
- Sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine,
- Toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına,
- Hanutçuluk faaliyetlerine,
- Ve benzerlerine,
"kesinlikle izin verilmeyecektir"
Genel Emir'de "Yetkili ve sorumlu kurum/kuruluşlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca emrin hassasiyetle uygulanması, emre aykırı davrananlar hakkında gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususları bildirilmiştir" ifadeleri yer aldı.