Video Yaşam SON DAKİKA | İstanbul yağmura teslim oldu: Trafik kilitlendi! İşte yol durumu! | Video

SON DAKİKA | İstanbul yağmura teslim oldu: Trafik kilitlendi! İşte yol durumu! | Video

SON DAKİKA | İstanbul yağmura teslim oldu: Trafik kilitlendi! İşte yol durumu! | Video
18.06.2021 | 17:30

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Son dakika: İstanbul'da sağanak nedeniyle; yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı, seferler aksadı, trafik tıkandı. İşte trafik haritası...

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