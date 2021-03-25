Video Yaşam Son dakika | İstanbul'a kar yağışı şoku! Meteorolojiden hava durumu uyarısı geldi | Video

Son dakika | İstanbul'a kar yağışı şoku! Meteorolojiden hava durumu uyarısı geldi | Video

Son dakika | İstanbul'a kar yağışı şoku! Meteorolojiden hava durumu uyarısı geldi | Video
25.03.2021 | 08:30

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Son dakika... İstanbul'da Anadolu yakasında başlayan kısa süre içerisinde tüm şehrin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kentte dün sabah saatlerinde görülmeye başlayan yağış, yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor. Anadolu Yakası'nda Aydos Tepesi ve Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı etkili olurken, bazı bölgelerde sulu kar ve yağmur gözleniyor. Ayrıca birçok noktada karla ilgili yeterli tedbirlerin alınmadığı görülürken vatandaşlar isyan etti

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