SON DAKİKA: İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'de araç yangını
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İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını meydana geldi. Edirne istikameti, Beşiktaş sapağında meydana gelen yangında, araçta art arda patlamalar yaşandı. İtfaiye yangına müdahale ederken, trafik kilitlendi.