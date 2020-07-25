Video Yaşam Son dakika: İstanbul'da aile içi bıçaklı dehşet | Video

Son dakika: İstanbul'da aile içi bıçaklı dehşet | Video

Son dakika: İstanbul'da aile içi bıçaklı dehşet | Video
25.07.2020 | 09:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Beşiktaş'ta el freni çekilmeyen otomobil kazaya yol açtı | Video 03:22
İstanbul Beşiktaş'ta el freni çekilmeyen otomobil kazaya yol açtı | Video 25.07.2020 | 10:19
Son Dakika: Antalya'da denize girenler için flaş uyarı! Zehirli, sakın yaklaşmayın! | Video 06:49
Son Dakika: Antalya'da denize girenler için flaş uyarı! Zehirli, sakın yaklaşmayın! | Video 25.07.2020 | 10:03
Son Dakika: Ağrı'da sel felaketi: 1 ölü! Selde kaybolan 2 kişi... | Video 01:52
Son Dakika: Ağrı'da sel felaketi: 1 ölü! Selde kaybolan 2 kişi... | Video 25.07.2020 | 10:04
Son dakika: İstanbul'da aile içi bıçaklı dehşet | Video 04:34
Son dakika: İstanbul'da aile içi bıçaklı dehşet | Video 25.07.2020 | 09:50
Karabük Safranbolu'da tarihi konaklarda yangın | Video 06:27
Karabük Safranbolu'da tarihi konaklarda yangın | Video 25.07.2020 | 08:31
Son dakika: Duygu Özaslan'dan korkutan şok video! Banyoda gözyaşları içinde seslendi Bu son gece... | Video 00:55
Son dakika: Duygu Özaslan'dan korkutan şok video! Banyoda gözyaşları içinde seslendi "Bu son gece..." | Video 25.07.2020 | 08:30
Son dakika: İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını! Yangına müdahale ediliyor | Video 00:47
Son dakika: İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını! Yangına müdahale ediliyor | Video 24.07.2020 | 19:51
Son dakika: Ağrı'da sel felaketi 1 çocuk hayatını kaybetti! 2 kişi aranıyor! Olay yerinden ilk görüntüler | Video 01:59
Son dakika: Ağrı'da sel felaketi 1 çocuk hayatını kaybetti! 2 kişi aranıyor! Olay yerinden ilk görüntüler | Video 24.07.2020 | 19:05
Mersin Tarsus'ta dere köpürdü | Video 00:25
Mersin Tarsus'ta dere köpürdü | Video 24.07.2020 | 17:56
Ayasofya Camii'nin ruhu Galata Köprüsü'nden başlıyor | Video 05:15
Ayasofya Camii'nin ruhu Galata Köprüsü'nden başlıyor | Video 24.07.2020 | 17:49
Otobüs şoförünün 'ölüm uykusu' | Video 02:39
Otobüs şoförünün 'ölüm uykusu' | Video 24.07.2020 | 16:37
Aydın'da cep telefonunun patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı 01:45
Aydın'da cep telefonunun patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı 24.07.2020 | 16:21
İstanbul'da 20 milyon liralık vurgun yapan oto hırsızlık çetesine operasyon kamerada | Video 08:57
İstanbul'da 20 milyon liralık vurgun yapan oto hırsızlık çetesine operasyon kamerada | Video 24.07.2020 | 14:48
Bursa'da motosikleti biçtikten sonra ardına bakmadan kaçan araç sürücüsü kamerada | Video 00:42
Bursa'da motosikleti biçtikten sonra ardına bakmadan kaçan araç sürücüsü kamerada | Video 24.07.2020 | 12:00
Son Dakika: Bartın'da yatalak hastayı işkence yaparak öldüren 4 hasta bakıcıdan kan donduran itiraflar | Video 00:48
Son Dakika: Bartın'da yatalak hastayı işkence yaparak öldüren 4 hasta bakıcıdan kan donduran itiraflar | Video 24.07.2020 | 11:48
Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da cinayet soruşturması! 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde flaş gelişme | Video 11:16
Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da cinayet soruşturması! 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde flaş gelişme | Video 24.07.2020 | 11:15
Son Dakika: İzmir'de sokakta kadınları bıçaklayarak tecavüz etmeye çalışan maskeli sapıkla ilgili flaş gelişme | Video 02:15
Son Dakika: İzmir'de sokakta kadınları bıçaklayarak tecavüz etmeye çalışan maskeli sapıkla ilgili flaş gelişme | Video 24.07.2020 | 11:30
İlker İnanoğlu'nun aylar sonra annesi Filiz Akın ile duygusal buluşması kamerada | Video 00:16
İlker İnanoğlu'nun aylar sonra annesi Filiz Akın ile duygusal buluşması kamerada | Video 24.07.2020 | 11:14
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti | Video 06:47
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti | Video 24.07.2020 | 10:29
Çorum'da ölen kardeşinin adını 10 yıldır tarlaya traktörle böyle yazıyor | Video 08:41
Çorum'da ölen kardeşinin adını 10 yıldır tarlaya traktörle böyle yazıyor | Video 24.07.2020 | 10:08

Son dakika haberi... İstanbul Maltepe'de gece saatlerinde  aile arasında çıkan tartışma sabah saatlerinde de devam etti. Abla-kardeş arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken anne, kolundan bıçakla yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Fındıklı Mahallesi Ataman Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre caddedeki bir binada oturan abla kardeş arasında saat 02.00 sıralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle karakola giden aile birbirlerinden şikayetçi olmayınca evlerine geri döndü. Mahalle sakinlerinden edinilen bilgiye göre saat 07.30 sıralarında abla kardeş arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Abla kardeşi ayırmak için aralarına giren anneleri kolundan bıçaklandı. Durumu gören mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı anneye ilk müdahale olay yerine gelen ambulansın içerisinde yapıldı. Polis ekipleri yaralı anneyi, ablayı ve annesini bıçaklayan kardeşi karakola götürülmek için polis arabasına bindirdi.


"BU KADAR İNSAN SABAHA KADAR UYKU UYUYAMIYOR"
Bir mahalle sakini olay hakkında, "Gece saat 02.00'den beri kavga sürüyor. Uyku yok. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir gün değil iki gün değil, yeter. Bu kadar insan sabaha kadar uyku uyuyamıyor." dedi. Taksici İsmet Ünal ise, "Geceden beri birbirlerine bağırıyorlar. Buraya korkudan müşterilerimiz gelemiyor. İnsanların birbirleriyle böyle kavga etmesi nedir? Her gün bu kavga olmaz ki." diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA