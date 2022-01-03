SON DAKİKA: İstanbul'da bıçaklı sapığın iğrenç saldırısı kamerada

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Son dakika haberleri... İstanbul Büyükçekmece’de kadınların sık kullandığı spor salonunun önünde bekleyen bıçaklı saldırgan, akşam saatlerinde salondan çıkıp evine giden 25 yaşındaki Ege Özel’i takibe aldı. Genç kadını ıssız bir köşede yakalayan saldırgan, bıçağı boynuna dayadığı kadına dehşeti yaşadı. Hayatının şokunu yaşayan Özel çığlık atarak yardım isteyince, saldırgan kaçarak gözlerden kayboldu. Dehşet anlarını anlatan Özel “Saniyeler içinde oldu, ben ne olduğunu bile anlamadan bıçağı boynuma yaklaştırdı” ifadelerini kullandı.