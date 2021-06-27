Video Yaşam Son dakika: İstanbul'da boşaltılan 9 katlı binada çökme meydana geldi | Video

Son dakika: İstanbul'da boşaltılan 9 katlı binada çökme meydana geldi | Video

Son dakika: İstanbul'da boşaltılan 9 katlı binada çökme meydana geldi | Video
27.06.2021 | 02:31

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Son dakika haberleri: İstanbul'un Sarıyer ilçesinde önceden boşaltılan 9 katlı binada çökme meydana geldi. Olayda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. A Haber'e konuşan ev sakinleri açıklamalarıyla dikkat çekti.

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