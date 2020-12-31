SON DAKİKA! İstanbul'da cinayete kurban giden Aylin Sözer toprağa verildi | Video
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Son dakika haberleri... İstanbul Maltepe'de Canice cinayete kurban giden öğretim görevlisi Aylin Sözer'in cenazesi Maltepe Gülsuyu 122 Evler Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Gülsuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.