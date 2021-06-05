Video Yaşam Son dakika: İstanbul'da dehşet! Boğazı kesilerek öldürülmüş kadın cesedi bulundu | Video

Son dakika: İstanbul'da dehşet! Boğazı kesilerek öldürülmüş kadın cesedi bulundu | Video

Son dakika: İstanbul'da dehşet! Boğazı kesilerek öldürülmüş kadın cesedi bulundu | Video
05.06.2021 | 19:07

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Son dakika: İstanbul'da dehşet! Boğazı kesilerek öldürülmüş kadın cesedi bulundu | Video 06:02
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Son dakika haberleri: İstanbul Maltepe'de kan donduran bir olay meydana geldi. Başıbüyük Barajı'nın yanındaki yeşillik alanda boğazı kesilmiş bir kadına ait ceset bulundu. Cesedin dün kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş'a olduğunu tespit edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

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