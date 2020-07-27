Video Yaşam Son Dakika: İstanbul'da düğün konvoyundan akılalmaz görüntüler | Video

Son Dakika: İstanbul'da düğün konvoyundan akılalmaz görüntüler | Video

Son Dakika: İstanbul'da düğün konvoyundan akılalmaz görüntüler | Video
27.07.2020 | 16:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Düzce'de yaşlı kadını boğmaya çalıştılar, kadın bağırınca kaçtılar | Video 01:32
Düzce'de yaşlı kadını boğmaya çalıştılar, kadın bağırınca kaçtılar | Video 27.07.2020 | 17:25
Son Dakika: İstanbul'da düğün konvoyundan akılalmaz görüntüler | Video 01:16
Son Dakika: İstanbul'da düğün konvoyundan akılalmaz görüntüler | Video 27.07.2020 | 16:31
Gaziosmanpaşa’da araç kundaklayan şahıs terörden tutuklandı | Video 00:44
Gaziosmanpaşa’da araç kundaklayan şahıs terörden tutuklandı | Video 27.07.2020 | 16:30
Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da şoke eden 9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayeti iddiası! Öz annesi Gülizar Amanet öldürdü | Video 05:56
Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da şoke eden 9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayeti iddiası! Öz annesi Gülizar Amanet öldürdü | Video 27.07.2020 | 15:24
Beşiktaş’ın korkulu rüyası tutuklandı | Video 01:19
Beşiktaş’ın korkulu rüyası tutuklandı | Video 27.07.2020 | 15:12
İstanbul’da 3 farklı tarihte bisikletlere dadanan hırsız kıskıvrak yakalandı | Video 00:40
İstanbul’da 3 farklı tarihte bisikletlere dadanan hırsız kıskıvrak yakalandı | Video 27.07.2020 | 13:20
Son dakika: İstanbul'da baskın yapılan 'JİGOLO ÇETESİ'nin 6 ayda kazandığı para dudak uçuklattı | Video 01:53
Son dakika: İstanbul'da baskın yapılan 'JİGOLO ÇETESİ'nin 6 ayda kazandığı para dudak uçuklattı | Video 27.07.2020 | 12:48
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da skandal 'güzellik' kavgası... 2 yaralı! | Video 06:31
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da skandal 'güzellik' kavgası... 2 yaralı! | Video 27.07.2020 | 12:37
Son Dakika Haberi: Trabzon'da tepki çeken skandal eğlencenin şok görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:01
Son Dakika Haberi: Trabzon'da tepki çeken skandal eğlencenin şok görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.07.2020 | 12:28
Muğla'da Pınar Gültekin'in katilinin sahibi olduğu bara 'katil' kelimesi yazıldı | Video 00:48
Muğla'da Pınar Gültekin'in katilinin sahibi olduğu bara 'katil' kelimesi yazıldı | Video 27.07.2020 | 09:23
Son dakika: İstanbul Sultangazi'de kötü koku paniği! Sebebi ortaya çıktı | Video 01:41
Son dakika: İstanbul Sultangazi'de kötü koku paniği! Sebebi ortaya çıktı | Video 27.07.2020 | 11:35
İstanbul Sarıyer'de karısını ısıran köpeği silahla böyle vurarak öldürdü | Video 04:56
İstanbul Sarıyer'de karısını ısıran köpeği silahla böyle vurarak öldürdü | Video 27.07.2020 | 09:21
Muğla'da 7 kez ölümden kurtulan mısırcıya, 'Kedi gibi 9 canlısın, 2 canın kaldı' esprisi | Video 06:29
Muğla'da 7 kez ölümden kurtulan mısırcıya, 'Kedi gibi 9 canlısın, 2 canın kaldı' esprisi | Video 27.07.2020 | 10:55
ABD'li şarkıcı Della Miles'tan Ayasofya Camii açıklaması: 86 yıldır orada duran cami... | Video 01:00
ABD'li şarkıcı Della Miles'tan Ayasofya Camii açıklaması: "86 yıldır orada duran cami..." | Video 27.07.2020 | 10:41
İstanbul Heybeliada'da batan tekneden kurtulanlar o anları anlattı | Video 02:26
İstanbul Heybeliada'da batan tekneden kurtulanlar o anları anlattı | Video 27.07.2020 | 10:44
Son Dakika Haberi: İstanbul Beyoğlu'nda yangın paniği | Video 01:10
Son Dakika Haberi: İstanbul Beyoğlu'nda yangın paniği | Video 27.07.2020 | 10:19
Son Dakika Haberi: İstanbul'da trafikte terör saçan zanlı hakkında flaş gelişme | Video 02:24
Son Dakika Haberi: İstanbul'da trafikte terör saçan zanlı hakkında flaş gelişme | Video 27.07.2020 | 09:16
İstanbul’un 7 ilçesinde uyuşturucu baskını: 4 tutuklama | Video 01:17
İstanbul’un 7 ilçesinde uyuşturucu baskını: 4 tutuklama | Video 27.07.2020 | 10:11
Son Dakika Haberi İstanbul Beşiktaş'ta halk otobüsünde yangın paniği | Video 02:15
Son Dakika Haberi İstanbul Beşiktaş'ta halk otobüsünde yangın paniği | Video 27.07.2020 | 09:21
Son Dakika Haberi: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 4 şehit, 27 yaralı | Video 04:31
Son Dakika Haberi: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 4 şehit, 27 yaralı | Video 27.07.2020 | 09:21

Son dakika haberi... İstanbul'da düğün konvoyundaki biri kamyonet iki aracın yaptığı hareketler akılalmaz görüntüler oluşturdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Görüntüler O-3 Otoyolu Bayrampaşa mevkii Edirnekapı istikametinde dün öğlen saatlerinde kaydedildi. Düğün konvoyundaki biri kamyonet iki araç, zikzaklar çizerek dakikalarca ilerledi. Bütün şeritleri kapatan iki araç diğer sürücüler için büyük tehlike oluşturdu. Düğün konvoyundaki diğer araçtakilerde pencere ve sunroof'tan çıkarak o anları görüntülemeye çalıştı. Otoyolda ilerleyen diğer sürücülerin araçlarında ise korku dolu anlar yaşandı. Zikzak çizen araçların yanından geçemeyen diğer sürücüler duruma tepki gösterdi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA