SON DAKİKA! İstanbul'da feci kaza! İETT otobüsü durağa daldı! Çok sayıda yaralı var | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Eyüpsultan İslambey Caddesi'nde bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.