Son dakika! İstanbul'da hastane yangını! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:44
Son dakika! İstanbul'da hastane yangını! | Video 07.08.2020 | 22:17
00:54
Bin adet keklik doğaya salındı | Video 07.08.2020 | 18:19
00:24
01:49
00:36
07:29
01:33
01:08
00:44
01:14
Kendisini darp eden sevgilisi için ortalığı birbirine kattı! | Video 07.08.2020 | 13:02
18:59
01:40
01:13
00:46
03:46
00:39
01:25
01:32
01:32
İstanbul Üsküdar’daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı.
Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.