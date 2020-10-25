Son dakika! İstanbul'da havadan görüntülenen sis manzarası hayran bıraktı | Video
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Son dakika haberi... İstanbul'da yoğun sis | Video 25.10.2020 | 08:37
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Bakan Koca'dan 112 çalışanlarına bin aşure | Video 25.10.2020 | 00:14
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Bursa'da vahşet... Başından vurulmuş yavru yunus balığı karaya vurdu | Video 24.10.2020 | 17:38
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Alacak verecek kavgasında kan aktı...Panik anları kamerada | Video 24.10.2020 | 17:38
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Trakya usulü temizlik mesajı: "Çok temiz oldu be ya" | Video 24.10.2020 | 17:39
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Metrobüste iş çıkış saatinde tehlikeli yoğunluk | Video 23.10.2020 | 23:05
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Genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada | Video 23.10.2020 | 18:57
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Aksaray'da Bedir Muhtar Cami ve Külliyesi'nin temeli dualarla atıldı | Video 23.10.2020 | 17:41
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Son dakika haberleri... İstanbul'da günün ilk saatlerinde itibaren etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkilerken meydana getirdiği manzara görenleri hayran bıraktı! (25 Ekim 2020 Pazar)