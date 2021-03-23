Son Dakika: İstanbul'da kadının yerlerde sürüklendiği olayla ilgili flaş gelişme | Video
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Son dakika haberleri... İstanbul Şişli'de sabah saatlerinde sokakta yürüyen kadın kapkaça uğradı. Çantasını bırakmayan kadın otomobil tarafından metrelerce sürüklendi. Polis ekipleri kısa süre içinde kadına dehşeti yaşatan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.