Son dakika! İstanbul'da kahvehanede skandal görüntü! Polisi karşılarında görünce... | Video
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Son dakika haberleri... İstanbul Esenyurt'ta polis korona virüs tedbirlerini hiçe sayılarak sosyal mesafesiz şekilde kahvede okey oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, iki ayrı mekanda yasağı delen 37 kişiye toplamda 32 bin liralık idari para cezası yaptırım tutanağı düzenledi.
Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kahvehaneler ve benzeri yerlerde okey ve kağıt oynanması yasaklanmıştı. Yasağa rağmen kurallara uyulmaması üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri birisi hemşeriler derneği diğeri kıraathane olmak üzere iki ayrı mekandaki denetimde yasağı delen 37 kişiye 32 bin liraya yakın idari para cezası yaptırım tutanağı düzenledi.