Son Dakika: İstanbul’da kar yağışı başladı! Beykoz beyaza büründü | Video
Son dakika haberi: Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. İstanbul’da şehrin yüksek kesimlerinde kar etkisini göstermeye başladı. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Beykoz'dan son durumu aktardı. İşte Beykoz’dan ilk görüntüler…
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