SON DAKİKA | İstanbul'da Metrobüs kazası: 10 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...
İstanbul Küçükçekmece Sefaköy'de metrobüs bariyere çarptı! Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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