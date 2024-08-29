Video Yaşam SON DAKİKA | İstanbul'da Metrobüs kazası: 10 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...
SON DAKİKA | İstanbul'da Metrobüs kazası: 10 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA | İstanbul'da Metrobüs kazası: 10 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...

29.08.2024 | 09:10

İstanbul Küçükçekmece Sefaköy'de metrobüs bariyere çarptı! Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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