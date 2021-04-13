Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da Metrobüste genç kadına taciz dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Sapığa müdahale anı kamerada...

SON DAKİKA: İstanbul'da Metrobüste genç kadına taciz dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Sapığa müdahale anı kamerada...

SON DAKİKA: İstanbul'da Metrobüste genç kadına taciz dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Sapığa müdahale anı kamerada...
13.04.2021 | 11:46

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Son dakika haberleri... İstanbul’da metrobüste cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, diğer yolcular tarafından yakalanarak Zincirlikuyu metrobüs durağında polis teslim edildi. Sinirlerine hakim olamayan bir yolcu, şüpheliye tokat atarken, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, akşam saat 21.45 sıralarında Avcılar'dan Söğütlüçeşme'ye doğru ilerleyen metrobüste yaşandı. İddiaya göre, metrobüsün en arka koltuğunda oturan genç kadın, karşısında oturan kimliği öğrenilemeyen şüphelinin tacizine maruz kaldı. Mecidiyeköy mevkiine gelen metrobüste genç kadın, 'Ne yapıyorsun sen sapık' diyerek tepki göstermesi üzerine, metrobüste bulunan diğer yolcular hemen olaya müdahale ederek kadını şüphelinin yanında uzaklaştırdı.


Şüphelinin cinsel organını gösterdiği iddiası
Kimliği öğrenilemeyen şüphelinin iddiaya göre cinsel organını genç kadına gösterdiğinin söylenmesi, metrobüste sinirlerin gerilmesine neden oldu. Metrobüs içerisindeki konuşmalar sırasında bir yolcu sinirlerine hakim olamayarak, şüpheli şahsa tokat attı. Şahsı polise teslim etmek üzere gözetim altında tutan vatandaşlar, şoföre de kapıları açmaması yönünde seslendi.


Metrobüste polisi arayan vatandaşlar, Zincirlikuyu Metrobüs Durağına ekip gelmesini istedi. Şahsı gözetim altında tutan yolcular, metrobüs durağında şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti. Kadının şikayetçi olması üzerine ekipler şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şikayetçi kadın ise olay yerine gelen bir tanıdığı ile birlikte ayrıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.


Yolcuların tepki gösterdiği ve bir kişinin şüpheliyi tokat attığı anlar kamerada!
Yolcuların tepki gösterdiği ve bir kişinin şüpheliyi tokat attığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolcuların tacizciyi yakaladığı ve bir kişinin ise sinirlerine hakim olamayarak tokat attığı görülüyor.

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