Son dakika! İstanbul'da minibüsteki skandal görüntüye şoförden şok savunma "O kadar çok..." | Video
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Son dakika haberleri... İstanbul'da Avcılar - Esenyurt arasında yolcu taşımacılığı yaptığı söylenilen bir minibüste sürücü, fazla yolcu taşıdığı için tepki gösteren yolcuya, “Virüs var diye laf eden sensin. O kadar çok düşünüyorsan binmeyeceksin” dedi.
Korona virüs salgının önleme tedbirleri kapsamında fazla sayıda yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araç sürücülerinin denetimleri devam ediyor. Avcılar - Esenyurt arasındaki bir yolcu minibüsünde fazla yolcu taşıdığı söylenilen bir minibüste yolcu ile sürücü arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, minibüs sürücüsünün "O kadar çok düşünüyorsan binmeyeceksin" demesi üzerine yolcunun da "sen de cebini düşünmeyeceksin o zaman" diyerek tepki verdi.