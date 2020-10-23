Son dakika! İstanbul'da otomobil hırsızlarından "Yok artık" dedirten pişkin hareket | Video

Son dakika haberleri.... İstanbul Esenyurt'ta çaldıkları otomobilin yakıtı bitince iterek akaryakıt istasyonuna götürüp benzin alan pişkin hırsızların "Pes" dedirten görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Esenyurt'ta, park halindeki otomobili çaldıktan sonra Avcılar'da bulunan benzin istasyonuna iterek götürürken güvenlik kameralarına yakalanan 3 hırsızdan Ersin B., gözaltına alındı.



Olay, Çarşamba günü akşam saatlerinde Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 HN 362 plakalı otomobil, hırsızlar tarafından çalındı. Otomobilin sahibinin ihbarı üzerine çevrede çalışma başlatan polis ekipleri, otomobilin Esenyurt'tan Avcılar'a götürüldüğünü tespit etti. Avcılar Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, hırsızların çaldıkları otomobili Yeşilkent Mahallesine getirdiği tespit edildi. Mahallede bulunan benzin istasyonlarının güvenlik kameraları izlenerek yapılan çalışmalarda hırsızların, yakıtı biten otomobili benzinliğe iterek getirdiği tespit edildi. Hırsızlardan birinin daha önce benzer suçlardan sabıkası olan Ersin B. olduğu belirlendi.



Kimlik tespitinin ardından yapılan çalışmalarda Ersin B., Yeşilkent Mahallesinde yürürken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ersin Basınç'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.