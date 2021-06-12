SON DAKİKA: İstanbul'da sağanak yağmur! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
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Son dakika haberleri... İstanbul' başlayan sağanak yağmur yağışında göle dönen yollar ve mahsur kalan araçlar kamerada...