SON DAKİKA: İstanbul'da sebze halinde kasalar dolusu kabağın çöpe atıldığı skandal görüntüler sosyal medyada olay oldu
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Son dakika haberleri... İstanbul'da sebze halinde kasalar dolusu kabağın çöp kamyonuna atıldığı anlara ait görüntüler sosoyal meday tepki çekti!