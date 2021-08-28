Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da sebze halinde kasalar dolusu kabağın çöpe atıldığı skandal görüntüler sosyal medyada olay oldu

SON DAKİKA: İstanbul'da sebze halinde kasalar dolusu kabağın çöpe atıldığı skandal görüntüler sosyal medyada olay oldu

SON DAKİKA: İstanbul'da sebze halinde kasalar dolusu kabağın çöpe atıldığı skandal görüntüler sosyal medyada olay oldu
28.08.2021 | 13:04

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SON DAKİKA: Sosyal medya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Kasalar dolusu kabak böyle çöpe döküldü... 28.08.2021 | 13:04
SON DAKİKA: İstanbul’da sebze halinde kasalar dolusu kabağın çöpe atıldığı skandal görüntüler sosyal medyada olay oldu 00:14
SON DAKİKA: İstanbul'da sebze halinde kasalar dolusu kabağın çöpe atıldığı skandal görüntüler sosyal medyada olay oldu 28.08.2021 | 13:04
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Son dakika haberleri... İstanbul'da sebze halinde kasalar dolusu kabağın çöp kamyonuna atıldığı anlara ait görüntüler sosoyal meday tepki çekti!

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