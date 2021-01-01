Video Yaşam Son dakika! İstanbul'da sokak ortasında erkek cesedi bulundu | Video

Son dakika! İstanbul'da sokak ortasında erkek cesedi bulundu | Video

Son dakika! İstanbul'da sokak ortasında erkek cesedi bulundu | Video
01.01.2021 | 09:08

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Son dakika haberleri... İstanbul Üsküdar’da gece kartalları olarak adlandırılan mahalle bekçileri sokak ortasında 24 yaşında bir erkek cesedi buldu.

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Olay saat 04.30 sıralarında Eski Toptaşı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece kartalları olarak adlandırılan mahalle bekçileri cadde üzerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiye rastladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Ali D. T'nin (24)hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonrasında olay yeri inceleme ekiplerleri gelerek ceset üstünde incelemelerde bulundu.


Olayda intihar şüphesi üzerinde durulurken, ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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