Son dakika: İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet dehşeti görüntüleri sosyal medyada olay oldu | Video

Son dakika haberleri... İstanbul Küçükçekmece'de sokak ortasında bir kadının erkekten dayak yediği şiddet adı görüntüleri sosyal medyada tepki çekti!

İstanbul Küçükçekmece'de bir şahsın sokak ortasında kadına şiddet uyguladığı o anlar kameraya yansıdı.



Küçükçekmece Söğütlüçeşme Menderes Sokağı'nda bir şahsın kadına şiddet uyguladığı o anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kadının kendisini tutan adamla mücadele ettiği sonrasında yere düştüğü görülüyor. Ardından şahsın, yerden kalkan kadının eşyalarını toplarken, kadının kolundan da tuttuğu görülüyor ve görüntü burada sona eriyor.