Son Dakika: İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon: 131 gözaltı | Video

Son dakika haberleri: İtalya’da tutuklu olan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne operasyon yapıldı. Çok sayıda cinayet başta olmak üzere farklı suçlara karışan 131 çete üyesi silahlarla yakalandı.