Son Dakika: İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon: 131 gözaltı | Video
Son dakika haberleri: İtalya’da tutuklu olan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne operasyon yapıldı. Çok sayıda cinayet başta olmak üzere farklı suçlara karışan 131 çete üyesi silahlarla yakalandı.
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