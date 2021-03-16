Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da telefonla konuşurken saldırıya uğrayan kadın kamerada | Video

SON DAKİKA: İstanbul'da telefonla konuşurken saldırıya uğrayan kadın kamerada | Video

SON DAKİKA: İstanbul'da telefonla konuşurken saldırıya uğrayan kadın kamerada | Video
16.03.2021 | 10:30

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Kaşar peynirin içinden çıkan lastik eldiven şoke etti! Firma, müşteriye bakın ne teklifte bulundu | Video 00:54
Son dakika: Kaşar peynirin içinden çıkan lastik eldiven şoke etti! Firma, müşteriye bakın ne teklifte bulundu | Video 16.03.2021 | 17:45
Marketten aldığı kaşarın içinden eldiven çıktı | Video 04:10
Marketten aldığı kaşarın içinden eldiven çıktı | Video 16.03.2021 | 17:32
O görüntüler sonrası valilikten açıklama geldi | Video 01:32
O görüntüler sonrası valilikten açıklama geldi | Video 16.03.2021 | 17:33
İcra için gittiği evde vurulan avukat hayatını kaybetti | Video 02:02
İcra için gittiği evde vurulan avukat hayatını kaybetti | Video 16.03.2021 | 16:47
1,5 milyon liralık yelkenli tekne karaya vurdu | Video 02:06
1,5 milyon liralık yelkenli tekne karaya vurdu | Video 16.03.2021 | 16:47
Ağrı’da terör operasyonu! 4 kişi tutuklandı | Video 00:51
Ağrı’da terör operasyonu! 4 kişi tutuklandı | Video 16.03.2021 | 16:18
Polis otosuna çarpıp kaçarken, 1 kilo uyuşturucuyu tarlaya atan baba ve oğlu yakalandı | Video 01:08
Polis otosuna çarpıp kaçarken, 1 kilo uyuşturucuyu tarlaya atan baba ve oğlu yakalandı | Video 16.03.2021 | 16:05
Cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı | Video 00:25
Cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı | Video 16.03.2021 | 15:55
SON DAKİKA: Eskişehir'de sosyal medyada kadınlarla cinsel içerikli paylaşımlarda bulunan şahıs olayında yeni gelişme | Video 00:25
SON DAKİKA: Eskişehir'de sosyal medyada kadınlarla cinsel içerikli paylaşımlarda bulunan şahıs olayında yeni gelişme | Video 16.03.2021 | 15:35
Lüks villada ailesini katleden genç, aynı tüfeği ayak baş parmağı ile ateşleyerek intihar etmiş | Video 03:14
Lüks villada ailesini katleden genç, aynı tüfeği ayak baş parmağı ile ateşleyerek intihar etmiş | Video 16.03.2021 | 15:39
Kocaeli'de kafedeki skandal görüntüler! 16 kişiye para cezası | Video 00:12
Kocaeli'de kafedeki skandal görüntüler! 16 kişiye para cezası | Video 16.03.2021 | 15:35
Denizli'de kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenen çiftçi evini ateşe verdi | Video 01:08
Denizli'de kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenen çiftçi evini ateşe verdi | Video 16.03.2021 | 15:34
İstanbul Beyoğlu‘nda binanın çatısından uçan tuğlalar bir aracı hurdaya çevirdi | Video 03:57
İstanbul Beyoğlu‘nda binanın çatısından uçan tuğlalar bir aracı hurdaya çevirdi | Video 16.03.2021 | 15:33
Antalya'da lüks villada ailesini katleden gencin kendisini nasıl öldürdüğü ortaya çıktı | Video 03:14
Antalya'da lüks villada ailesini katleden gencin kendisini nasıl öldürdüğü ortaya çıktı | Video 16.03.2021 | 14:34
İstanbul'da trafikte drift atarak tehlike saçan trafik magandası kamerada | Video 00:47
İstanbul'da trafikte drift atarak tehlike saçan trafik magandası kamerada | Video 16.03.2021 | 14:13
Otopark kavgasında eşinin önünde böyle saldırdılar | Video 05:08
Otopark kavgasında eşinin önünde böyle saldırdılar | Video 16.03.2021 | 13:46
İstanbul’da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada | Video 02:38
İstanbul’da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada | Video 16.03.2021 | 13:46
Müge Anlı'da son dakika: İddiaların odağındaki arkadaşı Mehmet Ali Tunç konuştu! Şahağ Örcün'e ne oldu? | Video 05:04
Müge Anlı'da son dakika: İddiaların odağındaki arkadaşı Mehmet Ali Tunç konuştu! Şahağ Örcün'e ne oldu? | Video 16.03.2021 | 14:11
Çorum'da şehit mezarında duygulandıran doğum günü mesajı: Seni çok seviyorum koca çınarım | Video 02:19
Çorum'da şehit mezarında duygulandıran doğum günü mesajı: "Seni çok seviyorum koca çınarım" | Video 16.03.2021 | 13:24
Karabük'te akan trafikte ters yönde ilerleyen trafik magandası kamerada | Video 01:19
Karabük'te akan trafikte ters yönde ilerleyen trafik magandası kamerada | Video 16.03.2021 | 13:24

Son dakika haberleri... İstanbul Esenyurt'ta takip ettiği kadının cep telefonunu çalarak kaçan kapkaççı kamerada!

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Esenyurt'ta, takip ettiği kadının konuştuğu sırada cep telefonunu elinden alıp kaçan şüpheli yakalandı. Kapkaç anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, 2 Mart Salı günü öğle saatlerinde Esenyurt'un Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kadın cep telefonu ile konuşarak yürüdüğü sırada, kendisini bir kişi takip etti. Ara sokağa giren kadının yanına yaklaşan şüpheli, elinden cep telefonunu alıp kaçtı. Kapkaça uğrayan kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası çalışmasının ardından şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen kapkaççı, yaşadığı evde yakalanarak, polis merkezine götürüldü.


KAPKAÇ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Yaşanan kapkaç anları ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, şüphelinin kadını takip etmesi ve telefonu elinden alıp, kaçtığı anlar yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA