SON DAKİKA: İstanbul'da terör operasyonu! HDP'nin milletvekili adayı gözaltına alındı | Video
İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya düzenlenen operasyonda; iddialara göre geçmişte bölücü terör örgütü PKK’nın “Kırsal Alan” yapılanmasına katılan, silahlı eğitim alan ve kaçak yollarla ülkemize gelerek 14 Mayıs Genel Seçimleri’nde HDP'nin Kocaeli’den “13. Sıra Milletvekili Adayı” olarak gösterilen Ayten Dönmez gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:55
Sultangazi'de kızdığı amcasının aracını parçaladı! O anlar kamerada | Video 26.04.2023 | 11:08
01:57
01:16
Polisin vurulmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı | Video 26.04.2023 | 10:30
04:31
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Nisan 2023 Çarşamba atv izle! | Video 26.04.2023 | 10:52
05:19
01:26
04:10
Şekeri vücut geliştirme sporuyla yendi | Video 26.04.2023 | 10:24
00:37
Adana'da torbacılara operasyon: 2 tutuklama | Video 26.04.2023 | 10:31
04:45
05:36
Bayrampaşa'da 'kırmızı sıvı' endişesi | Video 26.04.2023 | 10:08
05:14
02:53
Depremzede genç kıza babasından duygulandıran doğum günü sürprizi | Video 26.04.2023 | 09:58
02:16
07:15
Rauf Bey Gemisi depremzedeler için okul ve yurda dönüştürüldü | Video 26.04.2023 | 09:21
00:24
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video 26.04.2023 | 09:31
00:59
İzmir’de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü | Video 26.04.2023 | 09:14
01:32
Dağların süsü yaban keçileri Gümüşhane’de böyle görüntülendi | Video 26.04.2023 | 09:13
00:43
Takla atan hafif ticari araç hurdaya döndü: 2 ağır yaralı | Video 26.04.2023 | 09:11
00:37
Kartal'da park halindeki iİETT otobüsünde yangın çıktı | Video 26.04.2023 | 09:11