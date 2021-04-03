SON DAKİKA: İstanbul'da trafikte skandal görüntü! Aklın sınırlarını zorlayan anlar kamerada...

Son dakika haberleri... İstanbul Avcılar'da kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan çalışanı görenler gözlerine inanamadı!

İstanbul Avcılar'da evden eve nakliyat yapan kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan çalışanın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde, bir çalışanın sabah saatlerinde evden eve nakliyat yaptığı öğrenilen kamyonun arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. Kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan çalışan, iple kapılara bağlanan masayı da bir yandan düşmemesi için ayağı ile tutmaya çalıştı. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yapılan tehlikeli yolculuk anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.