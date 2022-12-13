Son Dakika: İstanbul'da yağmur başladı, trafik adeta felç oldu! | Video

Son dakika haberi: İstanbul'da etkili olan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle birçok vapur seferi iptal edildi. Öte yandan sabah saat 05.30 sıralarında kent genelinde etkili olmaya başlayan yağış nedeniyle Anadolu ve Avrupa Yakası'nda trafik adeta felç oldu.