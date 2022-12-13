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OTOMATİK OYNAT
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Jandarmadan 11 adrese eş zamanlı ‘kaçakçılık’ operasyonu | Video 13.12.2022 | 10:55
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Son Dakika: İstanbul'da yağmur başladı, trafik adeta felç oldu! | Video 13.12.2022 | 10:32
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Anahtarını alıp kaçan karganın arkasından böyle koştu | Video 13.12.2022 | 10:04
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İstanbul'da mandaların yolculuğu böyle görüntülendi | Video 13.12.2022 | 09:48
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Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı | Video 13.12.2022 | 10:01
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Adana merkezli 6 ilde sahte para basan şebekeye operasyon | Video 13.12.2022 | 09:33
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FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 5 soruşturmada 39 gözaltı | Video 13.12.2022 | 09:10
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Tavşanlı'da otomobil yoldan çıkarak takla attı: 1 yaralı | Video 13.12.2022 | 08:41
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Son dakika haberi: İstanbul'da etkili olan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle birçok vapur seferi iptal edildi. Öte yandan sabah saat 05.30 sıralarında kent genelinde etkili olmaya başlayan yağış nedeniyle Anadolu ve Avrupa Yakası'nda trafik adeta felç oldu.