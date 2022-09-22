Son Dakika: İstanbul’daki vahşette yeni görüntü ve detaylara ulaşıldı: "Benimle misin Atilla?" | Video

Son dakika haberi: İstanbul Başakşehir, Küçükçekmece ve Fatih'te 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan şüpheli Güven Güler ve beraberindeki 3 kişi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette susma hakkını kullandığı öğrenilen şüphelinin işlediği iki cinayette yanında olan ve gözaltına alınan 17 yaşındaki arkadaşı A.Ü. olayları itiraf ettiği öğrenildi. A.Ü.'nün olaylar sırasında yanında olduğu ama kendisinin de ölmekten korktuğu ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu için bir türlü kaçamadığı öne sürüldü. Şüphelinin cinayetlerin ardından bir arkadaşının da evine gittiği ancak kapının açılmadığı öğrenildi. Kapıyı açsaymış onu da öldürecekmiş. Şüphelinin yakalama anına ilişkin yeni görüntülerde ortaya çıktı.