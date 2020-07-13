Video Yaşam Son dakika: İstanbul'da polisin durdurduğu otobüste skandal görüntüler | Video

Son dakika: İstanbul'da polisin durdurduğu otobüste skandal görüntüler | Video

Son dakika: İstanbul'da polisin durdurduğu otobüste skandal görüntüler | Video
13.07.2020 | 09:52

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Son dakika haberi... İstanbul Hadımköy'de polis ekiplerinin durdurduğu halk otobüsünden 48 yolcu çıktı. Corona virüsü salgını tedbirlerine rağmen tıklım tıklım dolu otobüs, kameralara böyle yansıdı...

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Uygulama Ekipler Amirliği ekipleri 3'te 1 kuralına uygun olacak şekilde toplu taşımada yolcu taşımacılığı denetimlerine devam ediyor. Hadımköy Yolu'nda halk otobüslerinde denetimler yapan ekiplerinin sınırlı yolcu taşıma kuralına uyulmadığını belirledi. Durdurulan bir halk otobüsünden toplam 48 yolcu çıktı. Halk otobüs sürücülerine İl Hıfzıssıhha Kanununa uymamaktan tutanak en fazla verilecek ceza 3 bin 150 Türk Lirası olacak şekilde tutanak düzenlendi.


Fazla yolcu taşıyan sürücülerden biri ise sınırlama kuralından haberdar olmadığını iddia etti.

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