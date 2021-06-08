Video Yaşam İstanbul Kağıthane'de freni boşalan İETT otobüsü metro inşaatına daldı

İstanbul Kağıthane'de freni boşalan İETT otobüsü metro inşaatına daldı

İstanbul Kağıthane'de freni boşalan İETT otobüsü metro inşaatına daldı
08.06.2021 | 08:37

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İstanbul Kağıthane'de yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşalan İETT otobüsü, cadde üzerindeki metro inşaatını çevreleyen bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otobüste bulunan yolcular yara almazken, otobüs şoförü hafif şekilde yaralandı.

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Olay, saat 18:30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 TP 5934 plakalı İstanbul Büyük Şehir Belediyesi(İBB)'ne ait otobüs, cadde üzerinde yokuş aşağı seyir halindeyken bir anda freni boşaldı. Otobüsteki yolcular korku ve panik yaşarken, otobüs şoförü aracı durdurabilmek için önce refüje çıktı daha sonra ise metro inşaatını çevreleyen demir bariyerlere çaptı. Kaza sonrası şans eseri yolculardan hiçbiri yara almazken otobüs şoförü aracın ön camından saçılan cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Korku ve panik yaşayan yolcular kamerada
Kaza sonrası şoka giren yolcular otobüsten kendilerini dışarı attı. Korku ve paniğin yaşandığı ilk dakikalar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza sonrası ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan otobüste büyük hasar oluşurken kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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