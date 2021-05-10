SON DAKİKA: İstanbul'un barajlarında son durum | Video
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 22 Nisan'da son bir yılın en yüksek seviyesi olan 81,15'e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, bahar yağışlarının ardından gerilemeye başladı. Su oranı 8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16'ya kadar inmişti. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 78,36 olarak ölçülürken, son 1 haftada yaşanan düşüş yüzde 2,73 oldu.