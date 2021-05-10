SON DAKİKA: İstanbul'un barajlarında son durum | Video

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 22 Nisan'da son bir yılın en yüksek seviyesi olan 81,15'e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, bahar yağışlarının ardından gerilemeye başladı. Su oranı 8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16'ya kadar inmişti. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 78,36 olarak ölçülürken, son 1 haftada yaşanan düşüş yüzde 2,73 oldu.