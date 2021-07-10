Video Yaşam SON DAKİKA: İzmir açıklarında Ege Denizi'nde 4.3'lük korkutan deprem! Canlı yayınla depremden ilk bilgiler...

SON DAKİKA: İzmir açıklarında Ege Denizi'nde 4.3'lük korkutan deprem! Canlı yayınla depremden ilk bilgiler...

SON DAKİKA: İzmir açıklarında Ege Denizi'nde 4.3'lük korkutan deprem! Canlı yayınla depremden ilk bilgiler...
10.07.2021 | 18:05

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Son dakika haberleri... Ege Denizi'nde İzmir Karaburun açıklarında 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem!

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