SON DAKİKA: İzmir Karaburun'da 4.2'lik deprem!
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Son dakika haberleri... İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde AFAD'ın açıklaamsına göre 4.2'lik deprem meydana geldi.