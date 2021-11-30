Video Yaşam SON DAKİKA: İzmir Urla'da 5,1'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler...
SON DAKİKA: İzmir Urla'da 5,1'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler...

SON DAKİKA: İzmir Urla'da 5,1'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler...

30.11.2021 | 09:27

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SON DAKİKA: İzmir Urla’da 5,1’lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 00:36
SON DAKİKA: İzmir Urla'da 5,1'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 30.11.2021 | 09:27
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Son dakika haberleri... İzmir Urla'da Ege Denizi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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