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00:36
SON DAKİKA: İzmir Urla'da 5,1'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 30.11.2021 | 09:27
03:39
Anneleri ölen yavru kedileri biberonla besliyor | Video 30.11.2021 | 09:01
03:54
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Çatı ustası, çatıyla birlikte uçarak hayatını kaybetti | Video 30.11.2021 | 08:38
01:37
03:59
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı | Video 30.11.2021 | 08:45
02:07
Kaçmaya çalışırken düşen hırsız, kıskıvrak yakalandı | Video 30.11.2021 | 08:38
01:10
03:24
İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem | Video 30.11.2021 | 08:37
03:35
01:59
Kapadokya'da Fırtına nedeniyle balon uçuşları iptal edildi | Video 30.11.2021 | 08:40
03:13
Evde yalnız yaşayan 16 yaşındaki çocuk, kaldığı dairede ölü bulundu | Video 30.11.2021 | 08:20
03:02
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon | Video 30.11.2021 | 08:20
02:07
Adana'da kaçmaya çalışırken düşen hırsız, kıskıvrak yakalandı | Video 30.11.2021 | 08:21
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Fethiye’de deniz seviyesi yükseldi | Video 30.11.2021 | 00:47
00:27
Düğünde çıkan yangına rağmen yemek yemeye devam ettiler | Video 30.11.2021 | 00:01
03:27
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Ordu'da heyelan | Video 29.11.2021 | 23:32
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Fırtına Marmara'yı fena vurdu! Cami inşaatında çatı çöktü, yaralılar var 29.11.2021 | 17:36
Son dakika haberleri... İzmir Urla'da Ege Denizi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.