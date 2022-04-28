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OTOMATİK OYNAT
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2 günlük kuzunun 'anne' demesi duyanları şoke etti! | Video 28.04.2022 | 10:54
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30 suç kayıtlı hırsız tutuklandı | Video 28.04.2022 | 10:46
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23 Nisan'da çocukların buluşma noktası cami oldu | Video 28.04.2022 | 10:33
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Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın böyle görüntülendi | Video 28.04.2022 | 10:26
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Pide kuyruğundaki Kıbrıs gazisini acımadan darp ettiler | Video 28.04.2022 | 10:26
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SON DAKİKA! İzmir'de belediye otobüsü yandı | Video 28.04.2022 | 10:10
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Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşuna dizdi | Video 28.04.2022 | 10:07
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Üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu | Video 28.04.2022 | 09:58
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Markette unutulan cep telefonunu böyle çaldı | Video 28.04.2022 | 09:52
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İstanbul’da günlük kiralık ev denetimi | Video 28.04.2022 | 09:54
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Osmaniye’de kaybolan sara hastası kadın sağ olarak bulundu | Video 28.04.2022 | 09:43
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Küçükbaş hayvanlar kenelere karşı ilaçlanıyor | Video 28.04.2022 | 09:43
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İhtişamını Osmanlı’dan alan Boyabat Kalesi | Video 28.04.2022 | 09:43
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Otomobilin motoruna giren yavru kedinin yolculuğunu itfaiye bitirdi | Video 28.04.2022 | 09:24
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Avcılar'da sahte pasaport imalatına suçüstü! | Video 28.04.2022 | 09:25
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Lüks galeriden özel üretim motosiklet çaldılar | Video 28.04.2022 | 08:57
İzmir'de bir belediye otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Otobüs şoförü, yolcuları son anda tahliye etti.