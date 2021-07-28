Video Yaşam SON DAKİKA: İzmir'de feci ölüm! Ale alev yanan TIR'da can verdi

SON DAKİKA: İzmir'de feci ölüm! Ale alev yanan TIR'da can verdi

SON DAKİKA: İzmir'de feci ölüm! Ale alev yanan TIR'da can verdi
28.07.2021 | 08:33

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Son dakika haberleri... İzmir'de ale alan TIR'da mahsur kalan sürücü yanarak can verdi.

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