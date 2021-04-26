SON DAKİKA: İzmir merkezli FETÖ operasyonu! FETÖ'nün TSK yapılanmasına 62 ilde operasyon, 532 gözaltı kararı

Son dakika haberleri... FETÖ'nün TSK yapılanmasına 62 ilde operasyon 532 gözaltı kararı.

FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de eş zamanlı operasyon başlatıldı. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, 459'u muvazzaf 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.