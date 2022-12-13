Son Dakika: İzmir’i sağanak vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı | Video

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Son dakika haberi: İzmir’de, meteorolojinin uyarısının ardından beklenen sağanak yağış başladı, Ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar sular altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından yağmur, İzmir Kemeraltı Çarşısı ve bazı ilçelerde etkili oldu. Yağışlar beraber cadde ve sokaklar göle döndü.