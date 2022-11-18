Video Yaşam Son Dakika: İzmir’i sağanak vurdu: Yollar göle döndü | Video
Son Dakika: İzmir’i sağanak vurdu: Yollar göle döndü | Video

Son Dakika: İzmir’i sağanak vurdu: Yollar göle döndü | Video

18.11.2022 | 17:07

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Son dakika haberi: İzmir’de, bazı ilçelerde aniden başlayan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından İzmir genelinde yağmur etkili oldu. Aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi, hayatı felç etti. Yağmur, sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşatırken, kentin önemli arterlerindeki alt geçitler suyla doldu.

Öte yandan belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

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