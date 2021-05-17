Video Yaşam Son Dakika: Kademeli normalleşme süreci nasıl olacak? İşte, normalleşme takvimi sokağa çıkma yasağında son durum | Video

Son Dakika: Kademeli normalleşme süreci nasıl olacak? İşte, normalleşme takvimi sokağa çıkma yasağında son durum | Video

Son Dakika: Kademeli normalleşme süreci nasıl olacak? İşte, normalleşme takvimi sokağa çıkma yasağında son durum | Video
17.05.2021 | 16:24

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Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı. Tam kapanma sonrası kademeli normalleşme sürecinin ve esnafa destek paketinin masada olduğu Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak. Kabine toplantısı kararlarının paylaşılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması A Haber canlı yayını ile takip edilecek. Toplantının başlamasıyla birlikte A Haber canlı yayını izleme ekranı da araştırılmaya başlandı. Aşağıda yer alan ekran üzerinden, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması için A Haber canlı yayın izleme seçeneğine ulaşabilirsiniz.

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