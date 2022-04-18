Video Yaşam Son dakika: Kadıköy'de istinat duvar çöktü: 5 katlı bina tahliye ediliyor! | Video
Son dakika: Kadıköy'de istinat duvar çöktü: 5 katlı bina tahliye ediliyor! | Video

Son dakika: Kadıköy'de istinat duvar çöktü: 5 katlı bina tahliye ediliyor! | Video

18.04.2022 | 20:22

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Son dakika haberi: İstanbul Kadıköy'de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarı çöken binada çatlaklar meydana geldi. Olay yerine ekipler sevk edildi. Binanın tahliye edildiği öğrenildi...

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