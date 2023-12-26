Video Yaşam Son Dakika: Kadıköy'de yıkım sırasında işçi molozların altında kaldı! | Video
Son Dakika: Kadıköy'de yıkım sırasında işçi molozların altında kaldı! | Video

Son Dakika: Kadıköy'de yıkım sırasında işçi molozların altında kaldı! | Video

26.12.2023 | 14:56

Kadıköy'de yıkım sırasında işçi molozların altında kaldı...

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Son Dakika: Kadıköy’de yıkım sırasında işçi molozların altında kaldı! | Video 02:24
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