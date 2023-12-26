Son Dakika: Kadıköy'de yıkım sırasında işçi molozların altında kaldı! | Video
Kadıköy'de yıkım sırasında işçi molozların altında kaldı...
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